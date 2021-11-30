Хімаварія у Вінницькій області: що відомо про витік аміаку

Хімаварія у Вінницькій області: що відомо про витік аміаку

35 тон отруйного газу перекачували з розгерметизованої цистерни майже добу.

Під ранок 30 листопада завершилася ліквідація наслідків витоку аміаку у Вінницькій області. 35 тон отруйного газу перекачували з розгерметизованої цистерни майже добу.

Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок.

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Хімічна аварія сталася вчора, 29 листопада, у містечку Немирів, на підприємстві, яке виготовляє агрохімікати для сільського господарства. Ніхто не постраждав.

За попередніми даними, цистерну підігнали по залізничних коліях і хтось із працівників відкрив люк. Було це випадково чи ні - поліція нині зясовує. Аби їдка отруйна хмара не ширилася містом рятувальники поливали цистерну водою. Людей з прилеглих кварталів не евакуювали, але про хімічну небезпеку повідомляли з гучномовців.

Екологічного лиха, запевняють фахівці, не сталося: повітря в межах Немирова в нормі. А от на території підприємства його забрудненість перевищена в півтора рази.

"Перевіряємо інформацію, чи було втручання, чи дійсно було здійснено механічне пошкодження даної цистерни. Будемо з'ясовувати і надавати правову оцінку", - зазначив в.о начальника Немирівського відділу поліції Олександр Шрамко.

Що кажуть місцеві мешканці:



"Чули, що був витік аміаку, на двір не виходити, а так як дитину мала забрати з садочку, вийшла. Ніби не відчуваємо у повітрі, але воно, мабуть, є, бо це зовсім недалеко",- розповідає Олександра Дзюбенко.

Завершилася ліквідація наслідків витоку аміаку у Вінницькій області | Новини України

Нагадаємо, аварія сталася зранку 29 листопада на підприємстві, яке виготовляє агрохімікати для сільського господарства. Хмара посунула містом, коли люди йшли на роботу.

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