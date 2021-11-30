Утечка аммиака в Винницкой области: что известно о химаварии

35 тонн ядовитого газа перекачивали из разгерметизированной цистерны почти сутки.
К утру 30 ноября завершилась ликвидация последствий утечки аммиака в Винницкой области. 35 тонн ядовитого газа перекачивали из разгерметизированной цистерны почти сутки.
Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок.
Химическая авария произошла вчера, 29 ноября, в городке Немиров, на предприятии, производящем агрохимикаты для сельского хозяйства. Никто не пострадал.
По предварительным данным, цистерну подогнали по железнодорожным путям и кто-то из работников открыл люк. Было ли это случайно или нет – полиция сейчас выясняет.
Чтобы едкое ядовитое облако не распространялось по городу, спасатели поливали цистерну водой. Людей из близлежащих кварталов не эвакуировали, но о химической опасности сообщали из громкоговорителей.
Экологического бедствия, уверяют специалисты, не произошло: воздух в пределах Немирова в норме. А вот на территории предприятия его загрязненность превышена в полтора раза.
"Проверяем информацию, было ли вмешательство, действительно ли было произведено механическое повреждение данной цистерны. Будем выяснять и давать правовую оценку", — отметил и.о. начальника Немировского отдела полиции Александр Шрамко.
Что говорят местные жители:
"Слышали, что была утечка аммиака, во двор не выходить, а так как ребенка должна была забрать из садика, вышла. Будто не чувствуем в воздухе, но оно, наверное, есть, потому что это совсем недалеко", — рассказывает Александра Дзюбенко.
Напомним, авария произошла утром 29 ноября на предприятии, производящем агрохимикаты для сельского хозяйства. Облако двинулось по городу, когда люди шли на работу.
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