Утечка аммиака в Винницкой области: что известно о химаварии

Утечка аммиака в Винницкой области: что известно о химаварии

35 тонн ядовитого газа перекачивали из разгерметизированной цистерны почти сутки.

К утру 30 ноября завершилась ликвидация последствий утечки аммиака в Винницкой области. 35 тонн ядовитого газа перекачивали из разгерметизированной цистерны почти сутки.

Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок.

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Химическая авария произошла вчера, 29 ноября, в городке Немиров, на предприятии, производящем агрохимикаты для сельского хозяйства. Никто не пострадал.

По предварительным данным, цистерну подогнали по железнодорожным путям и кто-то из работников открыл люк. Было ли это случайно или нет – полиция сейчас выясняет.

Чтобы едкое ядовитое облако не распространялось по городу, спасатели поливали цистерну водой. Людей из близлежащих кварталов не эвакуировали, но о химической опасности сообщали из громкоговорителей.

Экологического бедствия, уверяют специалисты, не произошло: воздух в пределах Немирова в норме. А вот на территории предприятия его загрязненность превышена в полтора раза.

"Проверяем информацию, было ли вмешательство, действительно ли было произведено механическое повреждение данной цистерны. Будем выяснять и давать правовую оценку", — отметил и.о. начальника Немировского отдела полиции Александр Шрамко.

Что говорят местные жители:



"Слышали, что была утечка аммиака, во двор не выходить, а так как ребенка должна была забрать из садика, вышла. Будто не чувствуем в воздухе, но оно, наверное, есть, потому что это совсем недалеко", — рассказывает Александра Дзюбенко.

Завершилась ликвидация последствий утечки аммиака в Винницкой области | Новости Украины

Напомним, авария произошла утром 29 ноября на предприятии, производящем агрохимикаты для сельского хозяйства. Облако двинулось по городу, когда люди шли на работу.

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