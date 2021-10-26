На Київщині відсутність опалення врятувала дітей від смерті під час вибуху у дитсадку

На Київщині відсутність опалення врятувала дітей від смерті під час вибуху у дитсадку

Наразі фахівці з'ясовують всі обставини події та обіцяють згодом надати всі висновки.

У дитячому садку на Київщині в селі Кодаки Обухівського району стався вибух. Зруйновано частину будівлі. Сталося це, за попередньою інформацією, - через витік побутового газу.

Про це 26 жовтня, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Наразі на місці інциденту - купа цегли, вибиті вікна і двері та величезна дірка у приміщенні харчоблоку дитсадку "Вербиченька", де все і сталося.

Вибух був такої сили, що двері будівлі вилетіли на сусідній дитячий майданчик. А сталося все близько третьої години дня.

Як уточнили у пресслужбі Нацполіції, правоохоронці встановили, що сьогодні працівники газового господарства зняли пломби на газових лічильниках та почали опалювати приміщення садочку газом.

Наразі фахівці з'ясовують всі обставини події та обіцяють згодом надати всі висновки.

За словами місцевої влади, у садочку навчається 38 вихованців. Але, через те, що в закладі холодно, не всі батьки пускають свою малечу до груп. Сьогодні вранці було лише троє дітей, які пішли додому ще до опівдня. Тому вдалося уникнути людських жертв.

Новини Київської області: у дитячому садку стався вибух - чи є постраждалі

Зазначається, що не постраждали і співробітники садочку, бо основна будівля дитячого закладу знаходиться осторонь харчоблоку, який вибухнув.

Наразі заняття на території навчального закладу припинені, оскільки перебувати тут наразі небезпечно.

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