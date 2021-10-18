Остров Ла Пальма через вулкан за тиждень трусило 42 рази

Попіл від виверження осідає на вулицях і в легенях мешканців.

Виверження завдовжки у місяць - вулкан на канарському острові Ла Пальма не збирається заспокоюватися. Очільник канарських островів заявив, що влада і науковці не мають жодного уявлення, як довго триватиме сейсмічна активність. Лава, що проторувала собі шлях до моря, продовжує робити Ла Пальму одним з наймальовничіших, хоч і вкрай небезпечних місць планети.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Від пекельних пейзажів Ла Пальми перехоплює подих і це в прямому сенсі. Кожний ранок в офіціантки Арідани починається з прибирання ганку, і все те ж саме осідає і в легенях.

«Неможливо дихати, горло постійно пече. Схоже на алергію. Нам постійно доводиться витирати столики», - розповідає дівчина.

Незважаючи на це охочі потрапити на Ла Пальму шикуються в довжелезну чергу біля порому одного з найбільших терміналів канарських островів. В натовпі - і туристи, і родичі, і волонтери. І люди, які просто намагаються повернутися додому.

«Лава пройшла в 250 метрах від мого будинку. Я був у відпустці, зараз намагаюся дістатися додому і гадки не маю, що там побачу», - розповідає мешканець.

Стрімкий потік з гори Кумбре-В’єха тече прямо в океан, не залишаючи на своєму шляху нічого живого. Спустошено 750 гектарів землі, знищено 2 тисячі споруд. Через хмари попелу в небі - знову скасовують авіарейси.

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«У мене був квиток на вчора, рейс скасували. Сьогодні теж скасували. На поромі просто неможливо, там усі стоять притиснувшись одне до одного, хіба можна так подорожувати за умов пандемії?», - додає турист.

Передбачити, як довго Ла Пальму ще тероризуватиме вулкан, не може ніхто. Протягом неділі острів трусило 42 рази, найбільші поштовхи сягали 4,2 балів.

«Сейсмічна активність триває. Зараз вона трохи посунулась на південний схід від місця початкового виверження», - зазначає вулканолог Мігель Анхель Моркуенде.

Вулкан прокинувся вперше за 50 років, за місяць зафіксували більше двадцяти тисяч невеликих землетрусів. Найближчим часом, попереджають метеорологи, запах Кумбре-В’єхи відчують і в Європі: адже хмара попелу суне саме туди.

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