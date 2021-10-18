Остров Ла Пальма из-за вулкана за неделю трясло 42 раза

Пепел от извержения оседает на улицах и в легких жителей.

Извержение длиной в месяц — вулкан на канарских острове Ла Пальма не собирается успокаиваться. Глава канарских островов заявил, что власть и ученые не имеют никакого представления, как долго продлится сейсмическая активность. Лава, проторила себе путь к морю, продолжает делать Ла Пальму одним из самых живописных, хотя и крайне опасных мест планеты.

Об этом говорится в ТСН.14.00.

От адских пейзажей Ла Пальмы перехватывает дыхание и это в прямом смысле. Каждое утро в официантки Аридане начинается с уборки крыльца, и все то же самое оседает и в легких.

«Невозможно дышать, горло постоянно печет. Похоже аллергией. Нам постоянно приходится вытирать столики», — рассказывает девушка.

Несмотря на это желающие попасть на Ла Пальму выстраиваются в длинную очередь у парома одного из крупнейших терминалов канарских островов. В толпе — и туристы, и родственники, и волонтеры. И люди, которые просто пытаются вернуться домой.

«Лава прошла в 250 метрах от моего дома. Я был в отпуске, сейчас пытаюсь добраться домой и понятия не имею, что там увижу», — рассказывает житель.

Стремительный поток с горы Кумбре-Вьеха течет прямо в океан, а не оставляя на своем пути ничего живого. Опустошен 750 гектаров земли, уничтожено 2000 зданий. Из-за облака пепла в небе — снова отменяют авиарейсы.

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«У меня был билет на вчера, рейс отменили. Сегодня тоже отменили. На пароме просто невозможно, там все стоят прижавшись друг к другу, разве можно так путешествовать в условиях пандемии?», — добавляет турист.

Предсказать, как долго Ла Пальму еще будет терроризировать вулкан, не может никто. В течение воскресенья остров трясло — 42 раза, крупнейшие толчки достигали 4,2 баллов.

«Сейсмическая активность продолжается. Сейчас она немного подвинулась к юго-востоку от места первоначального извержения», — отмечает вулканолог Мигель Анхель Моркуенде.

Вулкан проснулся впервые за 50 лет, за месяц зафиксировали более двадцати тысяч небольших землетрясений. В ближайшее время, предупреждают метеорологи, запах Кумбре-Вьехо почувствуют и в Европе: ведь облако пепла движется именно туда.

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