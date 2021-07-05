Перекритий центр та стрілянина у Києві: що сталося

Перекритий центр та стрілянина у Києві: що сталося

У столиці провели антитерористичні навчання.

Напередодні у Києві провели антитерористичні навчання. Участь у них взяли співробітники Служби Безпеки України, поліції та служби з надзвичайних ситуацій.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 5 липня.

За легендою, "терористи" захопили посла Ізраїлю в Україні та вірян у приміщенні синагоги. Близько години з умовними "терористами" вели перемовини.

Згодом - провели штурм, знешкодили зловмисників та визволили заручників. Під час навчань вулиці поблизу синагоги були перекриті для транспорту і пішоходів, а по периметру стояли озброєні нацгвардійці.

Новини України: захоплена синагога та посол в "полоні" – у Києві провели антитерористичні навчання

Нагадаємо, масштабні антитерористичні навчання завершилися у Херсоні: відпрацьовували звільнення заручників.

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