Перекрытый центр и стрельба в Киеве: что случилось

В столице провели антитеррористические учения.
Накануне в Киеве провели антитеррористические учения. Участие в них приняли сотрудники Службы безопасности Украины, полиции и службы по чрезвычайным ситуациям.
Об этом говорится в ТСН.Ранок 5 июля.
По легенде, "террористы" захватили посла Израиля в Украине и верующих в помещении синагоги. Около часа с условными "террористами" вели переговоры.
Впоследствии — провели штурм, обезвредили злоумышленников и освободили заложников. Во время учений улице возле синагоги были перекрыты для транспорта и пешеходов, а по периметру стояли вооруженные нацгвардейцы.
Напомним, масштабные антитеррористические учения завершились в Херсоне: отрабатывали освобождение заложников.