Путін усіх лякає Третьою світовою - Клімкін

Вже створюються алюзії на початок Другої світової.

Визнання ОРДЛО Путіним вже відпрацьовувалось на розвитку подій в Абхазії, та навіть більше, адже Росія створює алюзію на початок Другої світової.

Про це заявив колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін у ефірі «Право на владу».

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«Це класичний абхазький варіант - якщо ви почитаєте два укази - про Абхазію і "ЛДНР" - знайдіть п'ять відмінностей. Розкажу, що буде зараз. Всі ж дивилися фільм "Темні часи" про Черчилля? Пам'ятаєте його промову? Нагадаю, інше висловлювання - дещо перефразую, коли Черчилль каже: "Це не початок кінця - це кінець початку", - заявив Клімкін.

Він нагадав, про випадок, коли Росія заявила, що з боку України була обстріляна їхня територія, і нібито був зруйнований блок КПВВ. "Пам'ятаєте цю зруйновану "ізбушку", яку вони зробили провокацію, начебто ми. Алюзія на початок Другої світової. Путін усіх лякає Третьою світовою", - переконаний політик.

Нагадаємо, увечері 21 лютого Путін оголосив про визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР". Після заяви голова Кремля у присутності ватажків бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника підписав відповідний указ, а також договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР". Ці договори РФ з ОРДЛО опубліковані на базі Держдуми у вівторок, 22 лютого, уночі. Тексти документів є практично ідентичними.

Наступного дня, 22 лютого, так звані "парламенти" "ЛНР" та "ДНР" у першому читанні ратифікували договори про "дружбу та співпрацю" з Росією.

Потім Рада Федерації РФ слідом за Держдумою проголосувала за визнання "ЛДНР".

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