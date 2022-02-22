Путин всех пугает Третьей мировой – Климкин

Уже создаются аллюзии к началу Второй мировой.
Признание ОРДЛО Путиным уже отрабатывалось на развитии событий в Абхазии и даже больше, ведь Россия создает аллюзию к началу Второй мировой.
Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире "Право на владу".
«Это классический абхазский вариант: если вы почитаете два указа – об Абхазии и «ЛДНР» – найдите пять отличий. Расскажу, что будет сейчас. Все же смотрели фильм "Темные времена" о Черчилле? Помните его речь? Напомню, другое высказывание несколько перефразирую, когда Черчилль говорит: "Это не начало конца — это конец начала", — заявил Климкин.
Он напомнил о случае, когда Россия заявила, что со стороны Украины была обстреляна их территория, и якобы был разрушен блок КПВВ. "Помните эту разрушенную "избушку", которую они сделали провокацию, вроде бы мы. Аллюзия к началу Второй мировой. Путин всех пугает Третьей мировой", — убежден политик.
Напомним, вечером 21 февраля Путин объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР". После заявления глава Кремля в присутствии главарей боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "ЛДНР". Эти договоры РФ по ОРДЛО опубликованы на базе Госдумы во вторник, 22 февраля, ночью. Тексты документов практически идентичны.
На следующий день, 22 февраля, так называемые "парламенты" "ЛНР" и "ДНР" в первом чтении ратифицировали договоры о "дружбе и сотрудничестве" с Россией.
Затем Совет Федерации РФ вслед за Госдумой проголосовал за признание "ЛДНР".
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