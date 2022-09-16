"Росія зрадила Вірменію" – військовий експерт

Росія зрадила Вірменію.

Таку думку висловив політичний консультант, керівник Центру військово-правових досліджень - Олександр Мусієнко в інтерв'ю ТСН.

"Вірменія покладала усі свої сподівання і надії у безпековому сенсі виключно на Росію. Російська база на території Гюмрі, військові там, Вірменія є членом ОДКБ – структури, яка абсолютно імпотентна і нічого не може, і це треба визнати. Вірменія двічі за цей час, і уряд вірменський, і особисто прем'єр Пашинян звертався до того ОДКБ. До секретаріату і до міністра оборони Росії Шойгу вони дзвонили, потім у Кремль. Яку відповідь вони отримали? Захищайтеся самі від Азербайджану. А чому так? А натомість, що почули в Азербайджані? Що президент Туреччини Ердоган підтримуватиме Азербайджан. От і все", - зазначив експерт.

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Мусієнко нагадав, як у травні в Москві проходив саміт ОДКБ за участі глав держав. "І тоді прем'єр Пашинян відкрито сказав, що Вірменія не задоволена тим, як Росія захищала, як ОДКБ захистили. І що зараз ми бачимо? Вірменія намагається вийти на якісь там мирні перемовини з Азербайджаном. З одного боку цьому протидіють, Росія підігріває настрої, що це не можна зробити. Розумієте, в чому ситуація? Якщо Вірменія і Азербайджан все ж таки домовляться, і будуть нормальні стосунки між ними, з Туреччиною, в принципі, це означає, що Росія там непотрібна. Вона втрачає вплив. І, фактично, вони "витирають ноги" об ОДКБ. От і все, що ми бачимо", - каже він.

Військовий експерт переконаний, що ОДКБ залишилось недовго.

"Мені здається, що як мінімум дві держави – Казахстан і Вірменія – зважаться на цей крок, щоб оголосити про свій вихід з ОДКБ. Росія намагалася втягнути, хоча б опосередковано, ОДКБ у війну проти України, але повівся тільки Лукашенко, цей лісоруб. Я пригадую, коли була підозра того, що два вірменських винищувачі могли завдавати удари на сході України, як тоді Вірменія почала виправдовуватися, запросила усі посольства, ООН, ОБСЄ на свої аеродроми, все показала, що всі літаки на місці, боєприпаси. Тобто, ніхто не підтримав Росію за винятком Білорусі. Тож ОДКБ може залишитись у варіанті – Росія, Білорусь", - підсумував він.

Довідка: Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ, Ташкентський договір) — військово-політична міжнародна організація, до якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан.

Нагадаємо, секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян заявив, що завдяки участі міжнародної спільноти вдалося досягти угоди про припинення вогню з Азербайджаном.

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