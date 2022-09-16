"Россия предала Армению" – военный эксперт

Россия предала Армению.

Такое мнение высказал политический консультант, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью ТСН.

"Армения возлагала все свои помыслы и надежды в смысле безопасности исключительно на Россию. Российская база на территории Гюмри, военные там, Армения является членом ОДКБ – структуры, которая абсолютно импотентна и ничего не может, и это надо признать. Армения дважды за это время, и правительство армянское, и лично премьер Пашинян обращался к тому ОДКБ. К секретариату и министру обороны России Шойгу они звонили, потом в Кремль. Какой ответ они получили? Защищайтесь сами от Азербайджана. А почему так? А вместо этого что услышали в Азербайджане? Что президент Турции Эрдоган будет поддерживать Азербайджан. Вот и все", — отметил эксперт.

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Мусиенко напомнил, как в мае в Москве проходил саммит ОДКБ с участием глав государств. "И тогда премьер Пашинян открыто сказал, что Армения не удовлетворена тем, как Россия защищала, как ОДКБ защитили. И что сейчас мы видим? Армения пытается выйти на какие-то мирные переговоры с Азербайджаном. С одной стороны этому противодействуют, Россия подогревает настроения, что это нельзя сделать Понимаете, в чем ситуация? Если Армения и Азербайджан все же договорятся, и будут нормальные отношения между ними, с Турцией, в принципе, это значит, что Россия там не нужна. она теряет влияние. И, фактически, они "вытирают ноги" об ОДКБ. Вот и все, что мы видим", — говорит он.

Военный эксперт уверен, что ОДКБ осталось недолго.

"Мне кажется, что как минимум два государства – Казахстан и Армения – отважатся на этот шаг, чтобы объявить о своем выходе из ОДКБ. Россия пыталась втянуть, хотя бы косвенно, ОДКБ в войну против Украины, но повелся только Лукашенко, этот лесоруб. Я помню, когда было подозрение на то, что два армянских истребителя могли наносить удары на востоке Украины, как тогда Армения начала оправдываться, пригласила все посольства, ООН, ОБСЕ на свои аэродромы, все показала, что все самолеты на месте, боеприпасы. То есть, никто не поддержал Россию за исключением Беларуси. Поэтому ОДКБ может остаться в варианте – Россия, Беларусь", — подытожил он.

Справка: Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ, Ташкентский договор) — военно-политическая международная организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан.

Напомним, секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что благодаря участию международного сообщества удалось достичь соглашения о прекращении огня с Азербайджаном.

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