Службовий собака з Нацгвардії став чемпіоном світу

Службова бельгійська вівчарка з Нацгвардії стала чемпіонкою світу, йдеться в ТСН.

Вперше за всі 30 років існування Чемпіонату світу з дресирування перемогу в ньому здобула українка. Це службовий собака старшої лейтенантки Вікторії Безус. Разом вони несуть службу в одній із частин Нацгвардії. "Не я її обрала, а вона мене, бо я планувала собі іншу собаку залишити, але їй завжди хотілося бути зі мною. Вона завжди хотіла сидіти в мене на ручках, гратися",- розповідає Вікторія.

І цим собака підкупила свою майбутню власницю, із нею вони майже одразу почали займатися. Рік тому на змаганнях в Україні Бліка отримала кваліфікацію, це й була перепустка на чемпіонат з дресирування службових собак. Мрію про участь у чемпіонаті ледь не зруйнувало повномасшабне вторгнення.

Проте, але ні Бліка, ні її власниця Вікторія навіть не думали здаватися і тому таки вирішили їхати до Чехії на чемпіонат. "Вона виконувала все так яскраво і настільки чисто, що суддя потім після виступу сказав, що я це відео буду показувати, як навчальне відео для тих, хто вчиться. Він сказав, що він у житті ніколи такого не бачив і що це, мабуть, найкраще виконання цього розділу, яке він тільки в житті бачив", - розповідає кінологиня.

Це були змагання, на яких собака мала продемонструвати, наскільки в неї добрий нюх, виконати вправи на слухняність і показати свою вправність у командній роботі. Серед учасників з понад півтори сотні країн Бліка проявила себе найкраще і стала чемпіонкою.

"Приємно, що одразу після виступу до мене підходили багаторазові чемпіони світу і казали: у нас мурашки по шкірі, що ми такого не бачили",- пригадує Вікторія.

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