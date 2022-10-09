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Служебная собака из Нацгвардии стала чемпионом мира

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Служебная собака из Нацгвардии стала чемпионом мира

Бельгийская овчарка Блика вместе со своей владелицей кинологиней Викторией Безус обошли участников из более чем полутора сотен стран.

Служебная бельгийская овчарка из Нацгвардии стала чемпионкой мира, говорится в ТСН.

Впервые за все 30 лет существования Чемпионата мира по дрессировке победу в нем одержала украинка. Это служебная собака старшей лейтенантки Виктории Безус. Вместе они несут службу в одной из частей Нацгвардии. "Не я ее выбрала, а она меня, потому что я планировала себе другую собаку оставить, но ей всегда хотелось быть со мной. Она всегда хотела сидеть у меня на ручках, играть", — рассказывает Виктория.

И этим собака подкупила свою будущую владелицу, с ней они сразу начали заниматься. Год назад на соревнованиях в Украине Блика получила квалификацию, это и был пропуск на чемпионат по дрессировке служебных собак. Мечта об участии в чемпионате чуть не разрушила полномасштабное вторжение.

Однако, ни Блика, ни ее владелица Виктория даже не думали сдаваться и решили ехать в Чехию на чемпионат. "Она выполняла все так ярко и настолько чисто, что судья потом после выступления сказал, что я это видео буду показывать, как обучающее видео для учащихся. Он сказал, что он в жизни никогда такого не видел и что это, пожалуй, лучшее исполнение этой главы, которую он только в жизни видел", — рассказывает кинолог.

Это были соревнования, на которых собака должна была продемонстрировать, насколько у нее хорошее обоняние, выполнить упражнения на послушание и показать свою сноровку в командной работе. Среди участников из более чем полутора сотен стран Блика проявила себя лучше всего и стала чемпионкой.

"Приятно, что сразу после выступления ко мне подходили многократные чемпионы мира и говорили: у нас по коже мурашки, что мы такого не видели",- вспоминает Виктория.

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Дата публикации
Просмотры
1503
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