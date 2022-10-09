Служебная собака из Нацгвардии стала чемпионом мира

Служебная бельгийская овчарка из Нацгвардии стала чемпионкой мира, говорится в ТСН.

Впервые за все 30 лет существования Чемпионата мира по дрессировке победу в нем одержала украинка. Это служебная собака старшей лейтенантки Виктории Безус. Вместе они несут службу в одной из частей Нацгвардии. "Не я ее выбрала, а она меня, потому что я планировала себе другую собаку оставить, но ей всегда хотелось быть со мной. Она всегда хотела сидеть у меня на ручках, играть", — рассказывает Виктория.

И этим собака подкупила свою будущую владелицу, с ней они сразу начали заниматься. Год назад на соревнованиях в Украине Блика получила квалификацию, это и был пропуск на чемпионат по дрессировке служебных собак. Мечта об участии в чемпионате чуть не разрушила полномасштабное вторжение.

Однако, ни Блика, ни ее владелица Виктория даже не думали сдаваться и решили ехать в Чехию на чемпионат. "Она выполняла все так ярко и настолько чисто, что судья потом после выступления сказал, что я это видео буду показывать, как обучающее видео для учащихся. Он сказал, что он в жизни никогда такого не видел и что это, пожалуй, лучшее исполнение этой главы, которую он только в жизни видел", — рассказывает кинолог.

Это были соревнования, на которых собака должна была продемонстрировать, насколько у нее хорошее обоняние, выполнить упражнения на послушание и показать свою сноровку в командной работе. Среди участников из более чем полутора сотен стран Блика проявила себя лучше всего и стала чемпионкой.

"Приятно, что сразу после выступления ко мне подходили многократные чемпионы мира и говорили: у нас по коже мурашки, что мы такого не видели",- вспоминает Виктория.

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