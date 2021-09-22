У Львові містяни і члени виконкому міськради пересіли на велосипеди

Активні велокористувачі кажуть, хоч щороку місто стає більш комфортним для їзди на двоколісних

Велосипедом на роботу. Сьогодні львів’ян закликають масово пересісти на двоколісні і таким чином доєднатися до Європейського тижня мобільності та Всесвітнього дня без автомобіля.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

У місті сьогодні повно і авто, і двоколісних, яким дощова погода не завадила. Як і для членів виконкому міської ради. Сьогодні своє позачергове виїзне засідання вони проведи просто неба, і приїхали саме на велосипедах. Дехто на своїх, дехто взяв у прокаті. «Я не можу сказати, що я активно використовую велосипед, але в мене є велосипед, я час від часу з дітьми катаюся, тому було класно, несподівано», - запевняє членкиня виконкому Гелена Пайонкевич.

Але були і такі, хто прийшов пішки. «Я часто ходжу пішки. А насправді з ровером все дуже просто, в мене була стара травма коліна і я рідко їжджу на ровері», - додає піший член виконкому Маркіян Лопачан.

Головні питання на засідання сьогодні теж незвичні: як зробити місто комфортнішим для велосипедистів та пішоходів.

Новини України: львів`ян закликають пересісти на велосипеди – чи сприяє погода

А тим часом з самого ранку на площі Ринок на традиційну акцію «велосипедом на роботу» зібралися найзавзятіші користувачі екотранспорту - майже три десятки людей на велосипедах, самокатах і моноколесах. Привезли з собою термогорнятка, був чай і смаколики.

«Здоровому духу постійного руху, важливо пересуватися екологічно, стало і щоб було комфортно, щоб здоров’я також покращувати», - каже співорганізаторка європейського тижня мобільності Марта Пастух.

Активні велокористувачі кажуть, хоч щороку місто стає більш комфортним для їзди на двоколісних, повноцінної міської веломережі у місті все одно немає. Вважають, що бракує комплексного підходу. А щоб він був, радять посадовцям частіше виходити з авто і сідати на велосипеди.

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