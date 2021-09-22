Во Львове горожане и члены исполкома горсовета пересели на велосипеды

Активные вело пользователи говорят, хоть каждый год город становится более комфортным для езды на двухколесных

Велосипедом на работу. Сегодня львовян призывают массово пересесть на двухколесные и таким образом присоединиться к Европейской неделе мобильности и Всемирного дня без автомобиля.

Об этом говорится в ТСН.14.00.

В городе сегодня полно и авто, и двухколесных, которым дождливая погода не помешала. Как и для членов исполкома городского совета. Сегодня свое внеочередное выездное заседание они проведи под открытым небом, и приехали именно на велосипедах. Некоторые на своих, некоторые взял в прокате. «Я не могу сказать, что я активно использую велосипед, но у меня есть велосипед, я время от времени с детьми катаюсь, поэтому было классно, неожиданно», — уверяет член исполкома Елена Пайонкевич.

Но были и такие, кто пришел пешком. «Я часто хожу пешком. А на самом деле с велосипедом все очень просто, у меня была старая травма колена и я редко езжу на велосипеде», — добавляет пеший член исполкома Маркин Лопачан.

Главные вопросы на заседание сегодня тоже необычные: как сделать город комфортным для велосипедистов и пешеходов.

Новости Украины: львовян призывают пересесть на велосипеды - способствует ли погода

А между тем с самого утра на площади Рынок на традиционную акцию «велосипедом на работу» собрались самые заядлые пользователи эко-транспорта — почти три десятка людей на велосипедах, самокатах и моноколесах. Привезли с собой термогорнятка, был чай и вкусности.

«Здоровому духу постоянного движения, важно передвигаться экологически стало и чтобы было комфортно, чтобы здоровье также улучшать», — говорит соорганизатор европейской недели мобильности Марта Пастух.

Активные велопользователи говорят, хоть каждый год город становится более комфортным для езды на двухколесных, полноценной городской велосети в городе все равно нет. Считают, что не хватает комплексного подхода. А чтобы он был, советуют чиновникам чаще выходить из машины и садиться на велосипеды.

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