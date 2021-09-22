"На добраніч": Джошуа залякує Усика нокаутом перед битвою за чотири чемпіонські титули (відео)

"На добраніч": Джошуа залякує Усика нокаутом перед битвою за чотири чемпіонські титули (відео)

Британський чемпіон, вірогідно, налаштований виграти поєдинок достроково.

Чемпіон світу за версіями IBF, WBO, WBA та IBO в надважкій вазі Ентоні Джошуа намагається психологічно вплинути на свого суперника українця Олександра Усика напередодні їхнього поєдинку в Лондоні.

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Британець опублікував у себе в Instagram ролик, в якому зібрані найбільш яскраві перемоги нокаутом в його кар'єрі. У відео також потрапив нокаут Володимира Кличка, після якого легендарний українець повісив рукавички на цвях.

"На добраніч", - підписав ролик Ей Джей, немовби натякаючи, що "вкладе Усика спати", тобто переможе нокаутом.

Сашко вже поставив лайк під публікацією британця. Раніше Усик заявив, що його не хвилює перевага Джошуа в габаритах. Він збирається вийти в ринг і дотримуватися свого плану, який залишив у секреті.

Поєдинок між Усиком і Джошуа відбудеться 25 вересня в Лондоні на стадіоні "Тоттенгем Готспур". Початок орієнтовно після 23:00 за київським часом.

На кону в цьому поєдинку стоятимуть титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA та IBO, якими володіє Джошуа.

34-річний Усик в останньому поєдинку переміг Дерека Чісору і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у надважкій вазі.

і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у надважкій вазі. На рахунку 31-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) у професіоналах за однієї поразки. В останньому бою у грудні минулого року він нокаутував болгарина Кубрата Пулєва.

Раніше ТСН Проспорт писав, що стали відомі гонорари Джошуа та Усика за чемпіонську битву.

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