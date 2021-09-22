Найбільший у кар'єрі: ЗМІ назвали гонорар Усика за бій проти Джошуа

Українець заробить від 3,5 до 5 млн євро.
Поки Олександр Усик займається останніми приготуваннями до довгоочікуваного поєдинку з Ентоні Джошуа, журналісти намагаються дізнатися, скільки ж заробить український боксер у чемпіонській битві.
Так, за даними Total Sport, гонорар Усика складе 3 млн фунтів (близько 3,5 млн євро). Зазначається, що ця сума може зрости до 5 млн фунтів (близько 5,8 млн євро), якщо організаторам вдасться продати велику кількість платних трансляцій поєдинку.
Одне можна сказати точно - за бій проти Джошуа українець отримає суму, яку ще ніколи не заробляв у своєму житті. Наразі свій найбільший гонорар (2,5 млн євро) Сашко отримав за поєдинок з британцем Тоні Белью, якого нокаутував у 2018 році в Манчестері перед переходом у надважку вагу.
Раніше став відомий гонорар Джошуа за чемпіонську битву з Усиком. За інформацією видання Mirror, британський чемпіон заробить 15 мільйонів фунтів (близько 17,5 млн євро).
Як повідомляв ТСН Проспорт, Усик розповів, як збирається перемагати Джошуа в чемпіонському бою.
- Поєдинок між Усиком і Джошуа відбудеться 25 вересня в Лондоні на стадіоні "Тоттенгем Готспур". Початок орієнтовно після 23:00 за київським часом.
- На кону в цьому поєдинку стоятимуть титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA та IBO, якими володіє Джошуа.
- 34-річний Усик в останньому поєдинку переміг Дерека Чісору і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у надважкій вазі.
- На рахунку 31-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) у професіоналах за однієї поразки. В останньому бою у грудні минулого року він нокаутував болгарина Кубрата Пулєва.
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