Став відомий гонорар Джошуа за чемпіонську битву з Усиком

Став відомий гонорар Джошуа за чемпіонську битву з Усиком

Британець заробить набагато більше, ніж його український суперник.

Стало відомо, яку суму грошей отримає британець Ентоні Джошуа за майбутній поєдинок проти українця Олександра Усика, який вже прилетів до Лондона.

За інформацією видання Mirror, гонорар британського чемпіона складе 15 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 17,5 млн євро).

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Це на 50% більше, ніж Джошуа заробив за попередній бій проти Кубрата Пулєва. Тоді на лондонські трибуни пустили близько тисячі вболівальників. Під час бою з Усиком очікується до 63 тисяч любителів боксу, всі квитки на поєдинок продали за добу.

Варто зазначити, що заробіток Усика за чемпіонський бій буде набагато меншим, ніж у його суперника. Точна цифра - невідома. Водночас промоутер українського боксера Олександр Красюк зізнався, що це найбільший гонорар у кар'єрі Сашка.

Поєдинок між Усиком і Джошуа відбудеться 25 вересня в Лондоні на стадіоні "Тоттенгем Готспур". Початок орієнтовно після 23:00 за київським часом.

На кону в цьому поєдинку стоятимуть титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA та IBO, якими володіє Джошуа.

34-річний Усик в останньому поєдинку переміг Дерека Чісору і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у надважкій вазі.

і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у надважкій вазі. На рахунку 31-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) у професіоналах за однієї поразки. В останньому бою у грудні минулого року він нокаутував болгарина Кубрата Пулєва.

Раніше ТСН Проспорт писав, що Джошуа назвав найбільшу загрозу від Усика в чемпіонській супербитві.

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