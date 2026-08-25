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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Україна отримала ракети до Patriot і не тільки: деталі від Зеленського

Володимир Зеленський розкрив подробиці щодо військової допомоги та партнерства у сфері оборони.

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Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © ТСН

Президент України Володимир Зеленський підтвердив надходження нової партії ракет для систем протиповітряної оборони. Зокрема, держава отримала додаткові ракети для комплексів Patriot, а також інше озброєння для захисту неба.

Про це Зеленський поінформував на пресконференції після зустрічі з президентом Естонії Аларом Карісом, повідомили кореспонденти ТСН.

Україна отримала певну кількість ракет для для посилення ППО.

«Не буду казати, від якої з держав підтвердження кількох систем ППО Crotale і ракет до них. І також ми отримали ракети AIM. Це для нас дуже важливі ракети, ми використовуємо, щоб збивати ракети ворога. Ну і якщо чесно, також не буду казати скільки, але ще трішки зайшло ракет Patriot«, — розповів Зеленський.

Президент зазначив, точну кількість отриманих ракет до Patriot він не розголошуватиме, однак наголосив, що Україна потребує більшої їхньої кількості.

Зеленський також висловив вдячність Естонії за виділення 0,25% на військову підтримку України та підтвердження збереження цього рівня фінансування наступного року. Крім того, він відзначив підтвердження окремого фінансування в межах Drone Deal.

«Ми проговорили з Латвією. Я вже розумію приблизний обсяг грошей на цей рік і на наступний рік щодо Drone Deal. Також це co-production і 90% дронів, які будуть вироблятись, будуть йти в Україну», — розповів глава держави.

Нагадаємо, очільник МЗС України Андрій Сибіга заявив, що для успішного проходження зими країні потрібно щонайменше 300 ракет PAC-2 та PAC-3 для Patriot. Він наголосив, що дипломати активно працюють із партнерами над посиленням ППО та забезпеченням енергообладнанням.

До слова, прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем планує відвідати США у вересні і переконати президента Дональда Трампа передати Україні додаткові ракети для Patriot. Під час свого першого візиту до Києва Бернем акцентував на гострій потребі України щонайменше у 300 таких ракетах для захисту енергетики від російських ударів.

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