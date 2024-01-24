В школах України запроваджують нову посаду: що відомо

У школах України, що межують з лінією фронту, а також Росією та Білоруссю, запроваджують нову посаду - офіцери освітньої безпеки. Поліцейські вже розпочали навчання. Фахівців відбиратимуть за конкурсом та результатами медогляду. Крім того, у кожному закладі встановлять металошукачі та рамки.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Карини Вакарєвої.

Сергій Гутніченко - правоохоронець із 13-річним стажем вперше заступає на чергування не у відділку. Віднині школа у передмісті столиці його нове місце роботи.



"Діти зараз дуже зацікавлені, що стоїть поліцейський. Приходять і ставлять багато питань: чому ви тут стоїте і чи є у вас із собою зброя", - каже Сергій Гутніченко.

Офіцер освітньої безпеки - нова посада у школах, що межують з лінією фронту, а також Росією та Білоруссю. Вартовий охоронятиме заклад впродовж дня. А ще буде затримувати порушників, перевіряти сторонніх та вести профілактичні бесіди з дітьми. На Київщині цей проєкт реалізували вже у 9 школах, каже Жанна Осипенко, заступниця голови військової адміністрації.

Школа

"Які ми обирали заклади - найперше, це опорні і великі заклади освіти, які мають укриття і навчаються очно або змішано", - каже Жанна Осипенко.

Директор школи Олексій Гайденко такі безпекові заходи схвалює. Фахівців відбирають за конкурсом - вони проходять ретельну перевірку та медогляд.

Школа

За кілька років працевлаштувати офіцерів безпеки планують у всіх українських школах, де навчаються більш як 100 учнів.

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Нагадаємо, у Харкові унаслідок чергової російської атаки зруйнована школа.

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