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Вибухи в Києві: очевидці повідомляють про маштабну пожежу

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
Дата публікації
Перегляди
8022
Час на прочитання
1 хв
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Вибухи в Києві: очевидці повідомляють про маштабну пожежу

Фото: ТСН.ua

В небо підінмається стовп чорного диму.

Вибухи в Києві пролунали сьогодні вранці, 9 березня.

Як повідомляють очевидці, їх було кілька.

Найбільше чули їх на лівому березі столиці.

"Ми прокинулися від двох потужних вибухів за вікном. Вікна тряслися. Було дуже гучно", - розповіла ТСН.ua киянка Ольга. 

Наразі, за словами очевидців, на місці вибухів виникла пожежа, в небо підінмається стовп чорного диму.

Зауважимо, що наразі у Києві, як і по всій території країни, оголошена повітрняа тривога. 

Не нехтуйте своєю безпекою, перебувайте в укриттях. 

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