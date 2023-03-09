Вибухи в Києві: очевидці повідомляють про маштабну пожежу

В небо підінмається стовп чорного диму.
Вибухи в Києві пролунали сьогодні вранці, 9 березня.
Як повідомляють очевидці, їх було кілька.
Найбільше чули їх на лівому березі столиці.
"Ми прокинулися від двох потужних вибухів за вікном. Вікна тряслися. Було дуже гучно", - розповіла ТСН.ua киянка Ольга.
Наразі, за словами очевидців, на місці вибухів виникла пожежа, в небо підінмається стовп чорного диму.
Зауважимо, що наразі у Києві, як і по всій території країни, оголошена повітрняа тривога.
Не нехтуйте своєю безпекою, перебувайте в укриттях.