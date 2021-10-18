Викрадення доньки бізнесмена у Львові: подробиці

Зловмисники вимагали крупну суму грошей.

У Львові трьох викрадачів 19-річної дівчини суд відправив у СІЗО без права внесення застави. Їхній 17-річній спільниці обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 18 жовтня.

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Із заявою про викрадення доньки до поліції ще у четвер звернувся львівський бізнесмен. Розповів, що за її звільнення викрадачі вимагали два мільйона євро.

Дівчина працювала фотографом, тож під виглядом клієнтів викрадачі замовили у неї фотосесію на орендованій квартирі. Коли дівчина прийшла до помешкання, зловмисники у балаклавах забрали у неї телефон та погрожували зброєю.

Стверджували, що не завдадуть шкоди, якщо отримають викуп. Поліція викрила викрадачів у той самий день. За інформацією правоохоронців, це троє хлопців віком 17, 19 та 25 років. А також їхня спільниця. Кожному з них нині загрожує до семи років ув'язнення.

“Вчинений злочин відноситься до категорії тяжких злочинів. Тому клопотали про тримання під вартою без права визначення застави”, - сказав Назарій Яворський, прокурор відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Львівської обласної прокуратури.

Новини України: у Львові трьох викрадачів 19-річної дівчини суд відправив у СІЗО

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