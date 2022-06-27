10-річний син Бена Аффлека сів за кермо автівки та влаштував ДТП

10-річний син Бена Аффлека сів за кермо автівки та влаштував ДТП

Син відомого голлівудського актора Бена Аффлека - Семюель Гарнер Аффлек - влаштував ДТП.

До слова, Дженніфер Лопес та Бен Аффлек зі своїм сином відвідали агенство з оренди розкішних автомобілів у Лос-Анджелесу.

Під час того, як зіркове подружжя оглядало чергову автівку, Бен дозволив Семюелю сісти за кермо.

Двигун автомобіля працював, тож 10-річний син актора просто ввімкнув задній хід та зіштовхнувся з сусідньою автівкою, пише TMZ.

Задній бампер Lamborghini з боку пасажира торкнувся переднього колеса BMW і, можливо, крила. Син актора згодом вийшов з авто і підійшов до кузова, щоб оглянути можливі пошкодження.

Пізніше представник Аффлека розповів, що аварії не було, а автівки були просто поруч припарковані.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що голлівудський актор та режисер Шон Пенн знову приїхав до України. 61-річний знаменитість завітав до Києва.

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