17-річна киянка розплакалася просто на сцені "Голосу країни-13"

Поборотися за участь у "Голосі країни-13" прийшла 17-річна киянка Ольга Щербак.

Дівчина вісім років професійно займалася акробатикою, однак мріяла стати співачкою. Коли перед Ольгою постав вибір між музикою та спортом, вона обрала перше. Тож прийшла на "Голос країни-13" втілювати свою мрію.

"Я завжди відчувала, що моя душа лежить до музики більше. Я завжди мріяла стати співачкою. Ще з малечку, можливо, років п'ять мені було, я реально хотіла співати. Я рвалася на сцену. Тому я зараз саме тут. Я б хотіла стати артисткою, яка буде причетною до змін в українській культурі та шоубізнесі", - поділилася Ольга.

Ольга Щербак / Фото: скриншот з відео

Учасниця виконала пісню Анастасії Середи та Анастасії Придіус "Люди", яку свого часу написав тренер Іван Клименко. Ольга чуттєво заспівала трек та розвернула одразу два крісла. Бачити учасницю у своїй команді хотіли Іван Клименко та Надя Дорофєєва.

"Дуже тобі вдячний за вибір пісні. Я її дуже швидко написав, вона дуже відображає мій світогляд, наше призначення взагалі. Ми маємо служити одне одному. Ми маємо віддавати більше, ніж брати. Коли я слухав пісню, це настільки щиро звучало, тому я б з радістю хотів бачити вас у своїй команді та працювати з вами", - сказав Іван Клименко.

Врешті, Ольга пішла саме до команди продюсера.

До речі, коли до 17-річної дівчини розвернулися одразу два тренери, вона не змогла стримати сліз та розплакалася просто на сцені. Надя Дорофєєва заспокоїла дівчину та зазначила, що вона вже на шляху до своєї мрії.

Ольга Щербак / Фото: скриншот з відео

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