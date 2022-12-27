20-річна індійська акторка вчинила самогубство просто під час знімань серіалу

Зірка індійських фільмів та серіалів Туніша Шарма вчинила самогубство. Трагедія сталася просто під час знімань стрічки "Алі-Баба: Легенда воїна", де акторка грала одну з ролей.

Туніші не стало 24 грудня, її знайшли мертвою у гримерці, пише India Today.

Туніша Шарма / Фото: instagram.com/_tunisha.sharma_

Тим часом поліція заарештувала колишнього бойфренда знаменитості – актора Шизана Мохаммеда Кхана. Мама Туніші заявила, що саме він довів її доньку до самогубства. Зокрема, нібито розрив стосунків вплинув на рішення юної акторки.

Сам же Кхан розповів, що його колишня й раніше намагалася покінчити з життям, однак кожного разу він її рятував. Актор також додав, що розповідав про це мамі Туніші і просив жінку піклуватися про доньку. Наразі триває розслідування.

Туніша Шарма та Шизан Мохаммед Кхан / Фото: instagram.com/_tunisha.sharma_

Зазначимо, Туніша Шарма – індійська акторка, яка швидко завоювала популярність. Вона відома завдяки ролям у таких стрічках, як "Імператор Ашока", "Одержимість", "Дивися ще раз", "Кохання через Інтернет".

Нагадаємо, раніше Кара Делевінь зізнавалась, що хотіла вчинити самогубство. Модель розповіла, чому вона мала такі тривожні думки.

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