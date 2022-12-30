4-річний син Світлани Тарабарової потрапив до лікарні

Українська співачка Світлана Тарабарова поділилася сумною новиною. 4-річний син знаменитості потрапив до лікарні.

В Instagram-stories артистка поділилася, що Іван серйозно травмував ногу. Зокрема, його сестричка, 2-річна Марійка, випадково впустила гантель. Тарабарова терміново повезла хлопчика до однієї з київських лікарень, де йому наклали гіпс.

"Марія випадково не втримала гантель, і поруч була нога Івана. Де вони їх знайшли – я ж ховала. Ну зараз не про моє відчуття провини. У нас тепер ось такий "бронежилет для ніжки". Я хочу подякувати лікарям за неймовірну турботу і підхід до дітей – Іван так плакав, але потім погодився зробити всі процедури", - поділилася артистка.

Син Світлани Тарабарової травмував ногу / Фото: instagram.com/tarabarova

Згодом виявилося, що перелому ноги в Івана немає. Однак лікарі наклали гіпсову лангету, бо треба було зафіксувати палець.

"Перелому немає. Але пальчик треба було зафіксувати гіпсовою лангетою. Боже, як я перелякалася всередині. Бережіть себе та малюків", - додала Тарабарова.

Син Світлани Тарабарової травмував ногу / Фото: instagram.com/tarabarova

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