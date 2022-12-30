4-летний сын Светланы Тарабаровой попал в больницу

Украинская певица Светлана Тарабарова поделилась печальной новостью. 4-летний сын знаменитости попал в больницу.

В Instagram-stories артистка поделилась, что Иван серьезно травмировал ногу. В частности, его сестричка, 2-летняя Маша, случайно уронила гантель. Тарабарова срочно увезла мальчика в одну из киевских больниц, где ему наложили гипс.

"Мария случайно не удержала гантель, и рядом была нога Ивана. Где они их нашли – я же прятала. Ну сейчас не о моем чувстве вины. У нас теперь вот такой "бронежилет для ножки". Я хочу поблагодарить врачей за невероятную заботу и подход к детям Иван так плакал, но потом согласился сделать все процедуры", — поделилась артистка.

Сын Светланы Тарабаровой травмировал ногу / Фото: instagram.com/tarabarova

Впоследствии оказалось, что перелома ноги у Ивана нет. Однако врачи наложили гипсовую лангету, потому что нужно было зафиксировать палец.

"Перелома нет. Но пальчик надо было зафиксировать гипсовой лангетой. Боже, как я испугалась внутри. Берегите себя и малышей", — добавила Тарабарова.

Сын Светланы Тарабаровой травмировал ногу / Фото: instagram.com/tarabarova

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