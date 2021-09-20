44-кілограмова МакSим шокувала дуже худими ногами

Артистка втратила вагу, поки перебувала в комі.
Російська співачка МакSим, яка нещодавно вперше після коми показала, як гуляє зі старшою донькою, спантеличила своїм виглядом.
Артистка наробила нових кадрів з прогулянки та шокувала прихильників худими ногами. Зірка, яка важить всього 44 кіло, розмістила у фотоблогу світлини, на яких позувала у білих штанах та джинсовому піджаку.
Марина Абросімова має на знімках щасливий та грайливий вигляд.
Знаменитість не прокоментувала публікацію, а от її прихильники занепокоїлися виглядом кумирки. У коментарях вони побажали співачці скоріше одужати.
- Їсти їсти і набиратися сил
- Як же ти схудла
- Очманіти, ти схудла
- Худенька зовсім стала
Нагадаємо, днями Олександра Заріцька розсекретила, наскільки схудла. Танці забирають багато сил та енергії.