44-килограммовая МакSим шокировала очень худыми ногами

Артистка потеряла вес, пока находилась в коме.
Российская певица МакSим, которая недавно впервые после комы показала, как гуляет со старшей дочерью, озадачила своим видом.
Артистка наделала новых кадров с прогулки и шокировала поклонников тощими ногами. Звезда, которая весит всего 44 кило, разместила в фотоблоге снимки, на которых позировала в белых брюках и джинсовом пиджаке.
Марина Абросимова на снимках выглядит счастливой и игривой.
Знаменитость не прокомментировала публикацию, а вот ее сторонники обеспокоились видом кумира. В комментариях они пожелали певице скорее выздороветь.
- Есть есть и набираться сил
- Как же ты похудела
- Обалдеть, ты похудела
- Худенькая совсем стала
Напомним, на днях Александра Зарицкая рассекретила, насколько похудела. Танцы отнимают много сил и энергии.