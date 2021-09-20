44-килограммовая МакSим шокировала очень худыми ногами

Артистка потеряла вес, пока находилась в коме.

Российская певица МакSим, которая недавно впервые после комы показала, как гуляет со старшей дочерью, озадачила своим видом.

Артистка наделала новых кадров с прогулки и шокировала поклонников тощими ногами. Звезда, которая весит всего 44 кило, разместила в фотоблоге снимки, на которых позировала в белых брюках и джинсовом пиджаке.

МакSим / instagram.com/maksimartist

Марина Абросимова на снимках выглядит счастливой и игривой.

МакSим / instagram.com/maksimartist

Знаменитость не прокомментировала публикацию, а вот ее сторонники обеспокоились видом кумира. В комментариях они пожелали певице скорее выздороветь.

Есть есть и набираться сил

Как же ты похудела

Обалдеть, ты похудела

Худенькая совсем стала

Напомним, на днях Александра Зарицкая рассекретила, насколько похудела. Танцы отнимают много сил и энергии.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку