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МакSим впервые после комы показала, как гуляет со старшей дочерью

МакSим впервые после комы показала, как гуляет со старшей дочерью

МакSим / instagram.com/maksimartist

Артистка опубликовала новые снимки.

Российская певица МакSим, которая недавно призналась, что весит 44 килограмма, показала, как гуляет со старшей дочерью.

Исполнительница впервые после комы опубликовала новые снимки в своем Instagram. На фото артистка позирует со старшей дочерью Александрой во время прогулки по парку. Вместе с ними также был их домашний любимец.

МакSим с дочкой на прогулке / © instagram.com/maksimartist
МакSим с дочкой на прогулке / instagram.com/maksimartist

На фотографиях видно, как сильно похудела певица из-за своей болезни.

МакSим со старшей дочерью / © instagram.com/maksimartist
МакSим со старшей дочерью / instagram.com/maksimartist

Поклонники МакSим удивились ее худобе. В частности, в комментариях написали следующее:

  • Так похудела. Как фарфоровая кукла!
  • Вы так похудели, скорее восстанавливайтесь!
  • Так похудела! Набирай вес!

Отметим, что в июне певицу МакSим госпитализировали с острой пневмонией и подозрением на коронавирус. Из симптомов у нее была температура под 40, сильный кашель, слабость и на 40% поражены легкие. В то же время тесты на COVID-19 были отрицательными. Чтобы помочь бороться с болезнью, медики ввели певицу в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. За 10 дней состояние МакSим ухудшилось. Ее легкие были поражены на более чем 80%.

Напомним, недавно МакSим выпустила свой собственный трек. Звезда представила композицию под названием "Заведи".

Заметим, исполнительница выступала в оккупированном Крыму и сняла клип в Керчи. В 2017 году российская артистка попала в список "Миротворца".

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