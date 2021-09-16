МакSим впервые после комы показала, как гуляет со старшей дочерью

Артистка опубликовала новые снимки.
Российская певица МакSим, которая недавно призналась, что весит 44 килограмма, показала, как гуляет со старшей дочерью.
Исполнительница впервые после комы опубликовала новые снимки в своем Instagram. На фото артистка позирует со старшей дочерью Александрой во время прогулки по парку. Вместе с ними также был их домашний любимец.
На фотографиях видно, как сильно похудела певица из-за своей болезни.
Поклонники МакSим удивились ее худобе. В частности, в комментариях написали следующее:
- Так похудела. Как фарфоровая кукла!
- Вы так похудели, скорее восстанавливайтесь!
- Так похудела! Набирай вес!
Отметим, что в июне певицу МакSим госпитализировали с острой пневмонией и подозрением на коронавирус. Из симптомов у нее была температура под 40, сильный кашель, слабость и на 40% поражены легкие. В то же время тесты на COVID-19 были отрицательными. Чтобы помочь бороться с болезнью, медики ввели певицу в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. За 10 дней состояние МакSим ухудшилось. Ее легкие были поражены на более чем 80%.
Напомним, недавно МакSим выпустила свой собственный трек. Звезда представила композицию под названием "Заведи".
Заметим, исполнительница выступала в оккупированном Крыму и сняла клип в Керчи. В 2017 году российская артистка попала в список "Миротворца".