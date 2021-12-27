56-річна Ассія Ахат вперше зізналася, що стала бабусею

У артистки народилася онучка.

Українська співачка і скрипалька Ассія Ахат вперше зізналася, що стала бабусею.

У програмі "Світське життя" зірка відверто поділилася, що її старший син Данило три роки тому став батько. У чоловіка народилася донька.

"У мого старшого сина є донька, її звати Аліса, їй три роки. Не забороняю називати себе бабусею, але якось так сталося, що дівчинка називає мене Ассія", - поділилася артистка.

Чому Асія Ахат зверталася до астрологів перед народженням дитини

Разом з тим Ахат зізналася, як ставиться до того, що тепер у свої 56 перебуває в статусі бабусі:

"Безумовно, я не буду кривити душею, звичайно я думаю про вік, десь є якесь хвилювання. Але от цього року я заспокоїлася з цим. Я зрозуміла, що нічого не зробиш. Я свою маму зробила бабусею у 38 років. У кожному поколінні у родині в нас бабусями стають дуже рано", - пояснила скрипалька.

Ассія зізналася, що завжди мріяла про донечку, тож тепер активно балує свою онучку. Співачка розповіла, що настільки сильно мріяла про дівчинку, що навіть зверталася до астрологів:

"Я дійсно постійно мріяла про дівчинку. Ми хотіли дівчинку, коли ми планували дитину, ми два роки зверталися до астрологів. Ми вираховували не просто дівчинку, а дівчинку з королівськими градусами, якихось неймовірних талантів. І коли це все не співпадало за якимись термінами певними, нам астролог сказав: "Слухай, все. От зараз немає якихось затемнень, якихось негараздів, починайте". І ми з ходу, раз і все, і вийшов Філіпуся", - розповіла про появу на світ другого сина Ахат.

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