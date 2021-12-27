56-летняя Ассия Ахат впервые призналась, что стала бабушкой

У артистки родилась внучка.

Украинская певица и скрипачка Ассия Ахат впервые призналась, что стала бабушкой.

В программе "Светская жизнь" звезда откровенно поделилась, что ее старший сын Даниил три года назад стал отцом. У мужчины родилась дочь.

"У моего старшего сына есть дочь, ее зовут Алиса, ей три года. Не запрещаю называть себя бабушкой, но как-то так повелось, что девочка называет меня Ассия", — поделилась артистка.

Почему Асия Ахат обращалась к астрологам перед рождением ребенка

Вместе с тем Ахат призналась, как относится к тому, что в свои 56 находится в статусе бабушки.

"Безусловно, я не буду кривить душой, конечно я думаю о возрасте, где-то есть какое-то волнение. Но вот в этом году я подуспокоилась с этим. Я поняла, что ничего не сделаешь. Я свою маму сделала бабушкой в 38 лет. В каждом поколении в семье у нас бабушками становятся очень рано", — объяснила скрипачка.

Ассия призналась, что всегда мечтала о дочери, поэтому теперь активно балует свою внучку. Певица рассказала, что настолько сильно мечтала о девочке, что даже обращалась к астрологам:

"Мы действительно хотели девочку, когда мы планировали ребенка, мы два года обращались к астрологам. Нам астролог сказал: "Слушай все. Вот сейчас нет каких-то затемнений, каких-то невзгод, начинайте". И мы с ходу, раз и все, и вышел Филиппуся", — рассказала о появлении на свет второго сына Ахат.

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