78-річний Гаррісон Форд травмувався під час знімань "Індіана Джонса"

Актор пошкодив плече.

Легендарний американський 78-річний актор Гаррісон Форд, який вже вп'яте знімається у ролі археолога Індіана Джонса, травмувався на зніманнях.

Як йдеться у сюжеті "Сніданку з 1+1", зірка під час репетиції сцени бійки пошкодив плече. Наскільки серйозна травма у актора на кіностудії не кажуть.

Зазначається, що знімання стрічки, які відбуваються у Великій Британії, наразі довелося призупинити, але за кілька тижнів мають відновитися.

Знімання "Індіана Джонса 5" у замку Бамбург / Getty Images

Прем'єра стрічки запланована на 29 липня 2022 року.

Режисером стрічки став Джеймс Менголд, який раніше зняв фільми "Логан" і "Аутсайдери". Стівен Спілберг, який знімав попередні частини серії, є одним з продюсерів проекту.

Новини світу: Гаррісон Форд травмувався під час знімань культового фільму "Індіана Джонс"

Вперше пригодницьке кіно про Індіану Джонса показали аж 40 років тому, а четвертий фільм франшизи, "Індіана Джонс і Королівство кришталевого черепа", вийшов 2008 року. Як пишуть таблоїди до цієї ролі Гаррісон Форд поставився вкрай відповідально й аби тримати себе у формі навіть зайнявся виснажливими тренуваннями із щоденною їздою на велосипеді.

Нагадаємо, не так давно Гаррісон Форд ледь не спричинив авіакатастрофу. Актор помилково перетнув іншу злітно-посадкову смугу.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання