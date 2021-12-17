Аліна Гросу "проміняла" Полянського на відомого блогера- мільйонника

Артистка представила колаборацію з Олегом Машуковським.

Українська співачка Аліна Гросу та епатажний блогер Олег Машуковський представили провокаційну пісню "Роттердам".

"Це хукова пісня, - зазначає Аліна Гросу. - Оскільки я люблю експериментувати та іноді робити якусь провокацію, у моєму репертуарі є подібні пісні. Ця композиція дала мені можливість випробувати себе на міцність, дізнатися, наскільки я буду в цьому образі мати органічний вигляд".

Ініціатором дуету стала сама Аліна. "Трек "Роттердам" дуже шукав другого виконавця, тому що я не відчувала, що вона сольна", - зазначає співачка. - Я правильніша, ніж мають бути два виконавці для цієї пісні. Інших варіантів, крім Олега Машуковського, я навіть не розглядала. Ми як інь та ян, він доповнює своїм екстравагантним стилем, образом та внутрішнім світом".

За словами відомого блогера мільйонника Олега Машуковського він на колаборацію погодився одразу. Також Машуковський пригадав знайомство з Гросу:

"Ми познайомилися на одному із заходів, і з першого дня знайомства порозумілися. Нам завжди легко і весело. До того ж, я був впевнений, що вийде крута, вдала пісня. Цей трек дуже пасує до мого репертуару. Прямої провокації у пісні немає, але вона завуальована. Я людина, досить-таки, провокаційна, тому закохався в цю пісню одразу. Це справжня молитва пристрасної ночі", - пояснив блогер.

Аліна Гросу та Олег Машуковський

Зазначимо, що разом із релізом треку відбулася прем'єра лірик-відео на нього.

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