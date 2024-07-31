Алла Пугачова відповіла, чому більше не дає концертів: "Не можу подолати цей бар'єр"

Російська співачка Алла Пугачова висловилася про свою творчу паузу довжиною у майже 15 років.

Так, 75-річна знаменитість відвідала музичний фестиваль Лайми Вайкуле в Юрмалі. І відповідаючи на запитання про причини припинення концертної діяльності, зірка неочікувано прирівняла себе до птахи, яка припинила співати з початком стрільби, натякаючи на війни. Щоправда, яку саме війну вона мала на увазі, виконавиця не конкретизувала. За словами Пугачової, це стає на заваді її натхненню та бажанню дарувати шанувальникам радість.

Алла Пугачова / Фото: instagram.com/maxgalkinru

"Я ж казала вам уже, що поки десь щось стріляє – птахи мовчать. Я ніяк не можу подолати цей бар'єр. До того ж 15 років уже не співаю. Співати ще можу, ходити теж ходжу. Коли буде бажання та натхнення – приїду (з концертами – прим. ред.)", - зазначила співачка в коментарі "Lifestyle baltic".

Зазначимо, після початку повномасштабного вторгнення Алла Пугачова та її чоловік Максим Галкін разом з двома дітьми переїхали з держави-агресорки РФ до Ізраїлю. Час від часу подружжя в Instagram публікує фото, на яких зображені жахливі наслідки російських обстрілів міст України.

Нагадаємо, нещодавно Вєрка Сердючка виступила на фестивалі Лайми Вайкуле й публічно зі сцени звернулася до Алли Пугачової.

Вєрка Сердючка зі сцени звернулася до Алли Пугачової та зробила їй подарунок

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