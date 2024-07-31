Найсильніший укус в історії: вчені назвали, що це за тварина

Зоолог хребетних Білл Шутт досліджує незвичайну силу укусу сучасних крокодилів, а також їхніх хижих попередників – дейнозуха і саркозуха, яких науковець називає "найгрізнішими кусачами в історії".

Про це повідомляє Live Science.

Шутт, який також є автором книги "Укус: різка історія зубів, від міксини до людини", об’єднав свої зусилля в дослідженні з професором анатомії та палеобіології хребетних в Університеті штату Флорида Грегорі Еріксоном. Останній разом із командою зміг зібрати інформацію про силу укусу всіх 23 сучасних видів крокодилів, зокрема: крокодилів, алігаторів, кайманів (родичі алігаторів із Центральної та Південної Америки), гавіалів (вузькоморді рибоїдні).

Для збирання зразків видів дослідники застосували спеціальні пластини, які поміщали до пащі крокодилів. У тварин виникав рефлекс, вони з максимальною силою стискали щелепи, і таким чином вчені могли отримати дані. Щоб отримати найточніші дані, команда збирала від трьох до п’яти зразків одного виду.

Найбільшими тваринами, яких виміряли вчені, виявилися морські крокодили (Crocodylus porosus) завдовжки 5,2 м та нільські крокодили (Crocodylus niloticus), які вважаються найсмертельнішими у світі. Дослідники прагнули дізнатися, як сила укусу відрізняється в залежності від виду.

Раніше існувало декілька гіпотез, які передбачали, що сила укусу крокодилів відрізнятимуться в залежності від форми зубів, довжини та ширини щелепи. Однак Еріксон з колегами з’ясували, що сила укусу крокодила залежить виключно від розмірів його тіла. Тобто у крокодила, алігатора та каймана завважки у 100 кг сила укусу буде однаковою. За результаами дослідження, усі дрібніші види мали меншу силу укусу.

Водночас дослідники зафіксували два винятки зі співвідношення розміру і сили укусу. Йдеться про два види гавіалів – Gavialis gangeticus і Tomistoma schlegelii. Вони мають на вигляд дивно прикріплені до тіла довгі, вузькі морди, і можуть сягати 3,7-4,7 м завдовжки та до 900 кг завважки. Вчені з’ясували, що у щелепах гавіалів розміщені 110 зчеплених, голкоподібних зубів. Однак у результаті їхня сила укусу виявилася значно слабшою, ніж могли припускати вчені. Еріксон вважає, що причина – спеціалізовані рибальські снасті гавіалів, що й призвело до еволюційного компромісу.

Найсильніший укус тварини в історії

Еріксон вважає надзвичайно складним питанням те, чий укус можна вважати найсильнішим за всю історію Землі. Однак дані вказують на двох доісторичних вищих хижаків. Йдеться про дейнозуха – вимерлого крокодилового родича сучасних алігаторів. Він жив на Землі близько 82-75 млн років тому і сягав завдовжки 10 м.

Також на це звання претендує саркозух – крокодилоподібна істота, яка жила на Землі близько 133-112 млн років тому. Довжина тіла саркозуха сягала близько 12 м. Він мав схожий до сучасних крокодилів вигляд, однак не був їхнім родичем. За оцінками Еріксона, сила укусу саркозуха могла досягати неймовірних 9 000 кг.

До слова, вчені вважають, що 500-річний глибоководний хижак – гренландська акула – може бути ключем до подовження людського життя.

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