Анатолій Анатоліч поділився, як планує назвати сина

Також шоумен розповів, що вперше планує бути присутнім на пологах.

Шоумен та ведучий Анатолій Анатоліч, який невдовзі втретє стане батьком, поділився, як планує назвати сина.

У програмі "Світське життя" знаменитість розповів, що він та його кохана дружина, продюсерка Юлія Бойко розглядають три варіанти імен для сина.

"У нас варіант Роберт. Мені дуже подобається. Скорочено як Роббі – Роббі Вільямс, мені він дуже подобається. Потім мені подобається Мартін. Будь яке ім’я із прізвищем Яцечко дивно звучить. Потім є у нас Нілс", – розсекретив зірка.

Крім того, артист розповів, вперше планує бути присутнім на пологах. Каже, на це його надихнули колеги-чоловіки, які бачили народження своїх дітей.

"Вони сказали, що це перевернуло їхнє життя, тому я в очікуванні цього процесу. Думаю, і в мені щось зміниться після цього", – поділився знаменитість.

Зі свого боку, Юлія додала, що раніше сама боялася, щоб чоловік бачив процес народження малюка. Втім, зараз, за її словами, все дуже змінилося.

Як Анатолій Анатоліч і його дружина готуються до третьої дитини

Нагадаємо, на початку березня Анатолій Анатоліч із дружиною розсекретили стать третьої дитини. Для подружжя це також був сюрприз.

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