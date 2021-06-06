Анатолий Анатолич поделился, как планирует назвать сына

Также шоумен рассказал, что впервые планирует присутствовать на родах.

Шоумен и ведущий Анатолий Анатолич, который вскоре в третий раз станет отцом, поделился, как планирует назвать сына.

В программе "Світське життя" знаменитость рассказал, что он и его любимая жена, продюсер Юлия Бойко рассматривают три варианта имен для сына.

"У нас вариант Роберт. Мне очень нравится. Сокращенно как Робби — Робби Уильямс, мне он очень нравится. Также мне нравится Мартин. Любое имя с фамилией Яцечко странно звучит. Потом у нас Нилс", — рассекретил звезда.

Кроме того, артист рассказал, что впервые планирует присутствовать на родах. Говорит, на это его вдохновили коллеги-мужчины, которые видели рождение своих детей.

"Они сказали, что это перевернуло их жизнь, поэтому я в ожидании этого процесса. Думаю, и во мне что-то изменится после этого", — поделился знаменитость.

Со своей стороны, Юлия добавила, что ранее сама боялась, чтобы муж видел процесс рождения малыша. Впрочем, сейчас, по ее словам, все очень изменилось.

Как Анатолий Анатолич и его жена готовятся к третьему ребенку

Напомним, в начале марта Анатолий Анатолич с женой рассекретили пол третьего ребенка. Для супругов это также был сюрприз.

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