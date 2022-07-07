Андрій Бєдняков розіграв рукавички Олександра Усика: скільки грошей вдалося зібрати

Український шоумен Андрій Бєдняков провів благодійний аукціон, під час якого розіграв особливий лот.
Андрій Бєдняков, який часто проводить благодійні розіграші на підтримку України, цього разу розіграв ексклюзивні боксерські рукавички чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO в надважкій вазі Олександра Усика з автографом.
Кожен охочий взяти участь у розіграші повинен був задонатити щонайменше 500 гривень. Врешті, у розіграші взяло участь 210 людей, серед яких рандомно обрали переможця. Загалом, пі час розіграшу було зібрано 191 тисячу 637 гривень.
Ці гроші підуть на гуманітарну допомогу людям з Харкова: "У цьому розіграші ми зібрали 191 тисячу 637 гривень для людей із Харкова. Я дуже вдячний, що ви робите! Продовжуємо допомагати одне одному. Це найголовніше зараз. Війна не закінчилась. Люди, на жаль, продовжують страждати", - зазначив Бєдняков.
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