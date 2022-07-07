Андрій Бєдняков розіграв рукавички Олександра Усика: скільки грошей вдалося зібрати

Андрій Бєдняков, який часто проводить благодійні розіграші на підтримку України, цього разу розіграв ексклюзивні боксерські рукавички чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO в надважкій вазі Олександра Усика з автографом.

Фото: instagram.com/biedniakov

Кожен охочий взяти участь у розіграші повинен був задонатити щонайменше 500 гривень. Врешті, у розіграші взяло участь 210 людей, серед яких рандомно обрали переможця. Загалом, пі час розіграшу було зібрано 191 тисячу 637 гривень.

Ці гроші підуть на гуманітарну допомогу людям з Харкова: "У цьому розіграші ми зібрали 191 тисячу 637 гривень для людей із Харкова. Я дуже вдячний, що ви робите! Продовжуємо допомагати одне одному. Це найголовніше зараз. Війна не закінчилась. Люди, на жаль, продовжують страждати", - зазначив Бєдняков.

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