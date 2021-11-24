Ані Лорак на архівному відео показала, який вигляд мала 25 років тому

Артистка поділилася кадрами, зробленими на початку її кар'єри.

Співачка Ані Лорак згадала юність. Так, на сторінці в Instagram виконавиця запостила відео з архівними кадрами, знятими на початку кар'єри знаменитості.

У ролику Лорак з'являється десь приблизно у років 16-18. Щоправда, скільки саме їй там років, Ані не вточнила. Натомість вона залишила величезний пост про те, як непросто їй іноді було на шляху до мети.

"У своєму житті я багато разів зіштовхувалася з труднощами. Були моменти, коли били по ногах і здавалося, що ніхто не вірить і не підтримує, що весь світ проти тебе.Але саме в такі моменти я розуміла: ніхто не може вплинути на мій успіх, лише я можу змінити свою долю. День за днем, долаючи труднощі, долаючи втому, долаючи емоційний тиск, я, не озираючись, йшла до своєї мети. У мене було величезне бажання, віра та впертість", - зазначила Лорак.

Артистка додала, що через певний час вона може сказати, що дійсно стала сильнішою. Водночас співачка сказала, що тепер хоче своїм прикладом підтримати тих, чий життєвий шлях був непростим.

Читайте також: