Уряд Швеції вперше в історії очолила жінка

Магдалена Андерссон - лідерка соціал-демократів.
Уряд Швеції вперше очолила жінка: у крісло прем'єра сіла 54-річна Магдалена Андерссон.
Вона отримала підтримку 175 депутатів парламенту, повідомив телеканал STV.
Слід зауважити, що Андерссон - лідерка соціал-демократів. Вона займала посаду міністра фінансів. До слова, центристи вже висловили готовність співпрацювати з Андерссон, ліві ж вимагають поступок від соцдемів у питаннях пенсій, медичних страховок та трудового законодавства.
До неї цю посаду обіймав Стефан Левен. Він заявив про звільненя, коли парламент виніс йому вотум недовіри. Він став першим прем'єром в історії Швеції, проти якого виступив ріксдаг (парламент). Левен очолив уряд у 2014 році.
Як повідомлялося, уряд Естонії вперше очолила жінка. Президентка Естонії Керсті Кальюлайд затвердила новий уряд країни, який очолила лідерка Партії реформ Кая Каллас.
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