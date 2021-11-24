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Правительство Швеции впервые в истории возглавила женщина

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Правительство Швеции впервые в истории возглавила женщина

Associated Press

Магдалена Андерссон – лидер социал-демократов.

Правительство Швеции впервые возглавила женщина: в кресло премьера села 54-летняя Магдалена Андерссон.

Она получила поддержку 175 депутатов парламента, сообщил телеканал STV.

Следует заметить, что Андерссон – лидер социал-демократов. Она занимала должность министра финансов. К слову, центристы уже выразили готовность сотрудничать с Андерссоном, левые же требуют уступок от соцдемов в вопросах пенсий, медицинских страховок и трудового законодательства.

До нее эту должность занимал Стефан Левен. Он заявил об увольнении, когда парламент вынес ему вотум недоверия. Он стал первым премьером в истории Швеции, против которого выступил риксдаг (парламент). Левен возглавил правительство в 2014 году.

Как сообщалось, правительство Эстонии впервые возглавила женщина. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд утвердила новое правительство страны, которое возглавила лидер Партии реформ   Кая Каллас.

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