Транспорту на водороде быть: Renault презентовали две интересные новинки

Транспорту на водороде быть: Renault презентовали две интересные новинки

Водородный транспорт сможет значительно снизить негативное влияние автомобилей на окружающую среду.

Французские инженеры очень старались держаться в экологическом тренде, и у них это удалось. Они представили две новые коммерческие модели, работающие на водороде.

Эти автомобили были созданы в рамках программы по улучшению экологического состояния планеты – Hyvia, об этом компания Renault сообщила на своем официальном сайте.

Задача инициативы Hyvia состоит в том, чтобы выпускать легкий коммерческий электротранспорт на водородных элементах, производить водородное топливо и развивать инфраструктуру, тем самым уменьшать загрязнение окружающей среды от автомобилей.

В зависимости от версии новые автомобили способны проехать от 250 до 300 км исключительно на электротяге. Затем вы заправляете за 15 минут полный бак водорода и можно ехать дальше.

renault.ua

Первая новинка – это Renault Master Chassis Cab H2-TECH. Эта версия закрытого фургона имеет размер грузового отделения 19 м3 и грузоподъемность до 1000 кг. Самое интересное находится в самом кузове – топливные элементы мощностью 30 кВт, подпитывающие аккумулятор в 33 кВт, которому в свою очередь помогает 1.5 кг водорода. Все это находится под давлением 700 бар. В этой конфигурации автомобиль может проехать 250 км на одном баке.

renault.ua

Следующим представленным авто стал городской мини автобус Renault Master City Bus H2-TECH. Он может перевозить 15 пассажиров (9 сидя и 6 стоя), включая людей на инвалидном кресле.

Характеристики очень схожи с предыдущей новинкой – система топливных элементов мощностью 30 кВт, аккумулятор на 33 кВтч, но резервуар увеличен до 4,5 кг водорода, находящихся под давлением 350 бар.

renault.ua

Здесь с запасом хода немного интереснее – 300 километров против 250. Master City Bus полностью подходит для коммерческих компаний, а также в качестве служебного и общественного транспорта. Но надо помнить, что все это возможно при развитии инфраструктуры водородных станций.

Напомним, что недавно Харьковский НПЗ Ukrainian Petroleum приобрел установку по производству водорода, так что вскоре такой транспорт может появиться и у нас.