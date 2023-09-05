Анна Саліванчук у самому лише спідньому захопила шанувальників задумливими кадрами

Українська акторка Анна Саліванчук привернула увагу шанувальників гарними світлинами.

Зірка "Одного разу під Полтавою" поділилася на своїй сторінці в Inatagram кадрами з нової фотосесії.

У кадрі Саліванчук позувала у самому лише спідньому - акторка обрала бавовняний комплект молочного кольору з розрізами. У відвертому вбранні зірка відкрила свої стрункі ноги та підкреслила пишний бюст.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Кадри вийшли задумливими та чуттєвими, адже Саліванчук позувала на камеру, сидячи у кріслі та обійнявши ноги руками. Акторка не дивилася у камеру, а ніби розмірковувала про щось.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

У підписі до світлин акторка поділилася філософською історією з глибоким та повчальним змістом.

"Не залишайте ніколи дірок в серці. Життєва історія… Єдиний син відбився від рук. Випробувавши всі способи впливу, батько придумав нарешті от що: вкопав навпроти будинку стовп і після кожного поганого вчинку сина забивав у цей стовп цвях. Пройшов деякий час, і на стовпі не залишилось ані живого місця – весь він був утиканий цвяхами. Ця картина вразила уяву сина. Тоді за кожен хороший його вчинок батько почав витягувати по одному цвяху. І от настав урочистий момент: останній цвях витягнений із стовпа. Але на сина це справило зовсім неочікуване враження: він гірко заплакав. – Чому ти плачеш? – запитав батько. – Адже цвяхів на стовпі більше немає. – Цвяхів немає – а дірки залишились!", - поділилася Саліванчук.

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