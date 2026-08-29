"Частина мене залишилася там": Злата Огнєвіч показала себе в юності та згадала життя у рідному Криму

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

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Українська співачка Злата Огнєвіч показала рідкісні архівні фото з Криму та згадала дитинство, перший сольний концерт і роботу гідом.

Артистка зазирнула до особистого фотоархіву та перенеслася у роки, коли жила на півострові. На світлинах — юна Злата, її молодша сестра, шкільні поїздки та перші кроки до великої сцени. Деякі кадри повернули співачку до зовсім буденних, але особливо дорогих серцю моментів. Інші ж нагадали про час, коли вона лише починала мріяти про кар’єру артистки. Та найбільше щемливих спогадів у неї пов’язано саме з домом.

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«Моє дитинство. Мій Крим. Моє море. Мій дім. Дивлюся на ці фото і ніби на мить повертаюся туди. Туди, де все рідне, знайоме до дрібниць і де назавжди залишилася частина мене», — написала артистка.

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Злата Огнєвіч / © facebook.com/Z.Ognevich

Злата Огнєвіч / © facebook.com/Z.Ognevich

Злата Огнєвіч / © facebook.com/Z.Ognevich

Злата Огнєвіч / © facebook.com/Z.Ognevich

Злата Огнєвіч / © facebook.com/Z.Ognevich

Серед архівних світлин є й кадри з літа, коли майбутня зірка працювала гідом. Тоді Огнєвіч проводила екскурсії та багато часу проводила просто неба, тож її звичним літнім вбранням стали купальник і парео. З усмішкою співачка також пригадала улюблене бікіні, яке, за її словами, мало для неї особливу перевагу.

Та архів зберіг не лише безтурботні літні історії. Одне з фото повернуло Злату до моменту, який вона називає важливою точкою у своєму творчому житті — її першого сольного концерту в Криму.

«Мені 16. Судак, Крим. Мій перший сольний концерт і повна зала. Джаз, соул, навіть оперні арії — я взяла настільки складну програму, що ледве доспівала її до кінця. А квитки тоді коштували 1–2 гривні», — чуттєвий допис Огнєвіч.

Злата Огнєвіч / © facebook.com/Z.Ognevich

Злата Огнєвіч / © facebook.com/Z.Ognevich

Злата Огнєвіч / © facebook.com/Z.Ognevich

Злата Огнєвіч / © facebook.com/Z.Ognevich

Злата Огнєвіч / © facebook.com/Z.Ognevich

Злата Огнєвіч / © facebook.com/Z.Ognevich

Злата Огнєвіч / © facebook.com/Z.Ognevich

Окреме місце у добірці посіли спогади про шкільні роки та поїздки Кримом. Злата зізнавалася, що не любить період навчання у школі, адже почувалася там «білою вороною». Водночас саме тоді в її житті були мандрівки до Бахчисарая, гір, печер та інших місць, які вона досі згадує з особливою теплотою.

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