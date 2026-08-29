"Часть меня осталась там": Злата Огневич показала себя в юности и вспомнила о жизни в родном Крыму

Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich

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Украинская певица Злата Огневич показала редкие архивные фотографии из Крыма и вспомнила детство, первый сольный концерт и работу гидом.

Артистка заглянула в личный фотоархив и перенеслась в те годы, когда жила на полуострове. На снимках — юная Злата, ее младшая сестра, школьные поездки и первые шаги к большой сцене. Некоторые кадры вернули певицу к совершенно обыденным, но особенно дорогим сердцу моментам. Другие же напомнили о временах, когда она только начинала мечтать о карьере артистки. Но больше всего трогательных воспоминаний у неё связано именно с домом.

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«Моё детство. Мой Крым. Моё море. Мой дом. Смотрю на эти фото и как будто на мгновение возвращаюсь туда. Туда, где всё родное, знакомое до мелочей и где навсегда осталась часть меня», — написала артистка.

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Злата Огневич / © facebook.com/Z.Ognevich

Злата Огневич / © facebook.com/Z.Ognevich

Злата Огневич / © facebook.com/Z.Ognevich

Злата Огневич / © facebook.com/Z.Ognevich

Злата Огневич / © facebook.com/Z.Ognevich

Среди архивных фотографий есть и снимки с лета, когда будущая звезда работала гидом. Тогда Огневич проводила экскурсии и много времени проводила на свежем воздухе, поэтому её привычным летним нарядом стали купальник и парео. С улыбкой певица также вспомнила любимое бикини, которое, по её словам, имело для неё особое значение.

Но в архиве сохранились не только беззаботные летние истории. Одна из фотографий вернула Злату к моменту, который она называет важной вехой в своей творческой жизни — к её первому сольному концерту в Крыму.

«Мне 16. Судак, Крым. Мой первый сольный концерт и полный зал. Джаз, соул, даже оперные арии — я взяла настолько сложную программу, что едва допела её до конца. А билеты тогда стоили 1–2 гривны», — эмоциональный пост Огневич.

Злата Огневич / © facebook.com/Z.Ognevich

Злата Огневич / © facebook.com/Z.Ognevich

Злата Огневич / © facebook.com/Z.Ognevich

Злата Огневич / © facebook.com/Z.Ognevich

Злата Огневич / © facebook.com/Z.Ognevich

Злата Огневич / © facebook.com/Z.Ognevich

Злата Огневич / © facebook.com/Z.Ognevich

Особое место в подборке заняли воспоминания о школьных годах и поездках по Крыму. Злата признавалась, что не любила школьные годы, ведь чувствовала себя там «белой вороной». В то же время именно тогда в её жизни были путешествия в Бахчисарай, в горы, пещеры и другие места, о которых она до сих пор вспоминает с особой теплотой.

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Напомним, недавно сразу трое украинских артистов получили звание заслуженных. Президент наградил этих талантливых людей ко Дню Независимости.

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