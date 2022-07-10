Даша Квіткова ледь не потрапила в ДТП: "Мене врятувала невелика швидкість"

Відома українська блогерка Даша Квіткова розповіла про неприємний інцидент, який трапився з нею, коли вона поверталася з-за кордону додому.

До слова, знаменитість їхала за кермом автівки близько четвертої ранку, а попереду неї їхав автобус з пасажирами. Водій був втомлений та почав засинати.

На щастя, водію автобуса вдалося вчасно вирулити. Ніхто з пасажирів не постраждав. Утім, в автобуса вилетіло лобове скло, та з’явилася сильна вм'ятина.

"А ще я бачила, як сталася аварія, і мене врятувала дистанція та невелика швидкість. Спереду їхав автобус з людьми о 4:00 ранку , та водій на секунду закрив очі і почав з'їжджати зі смуги вліво до обочини. Сильно вдарився, але вирулив та став на аварійки. Всі живі, але лобового скла не стало та дуже сильна вм'ятина на боці", - розповіла Квіткова у своєму Instagram.

Даша Квіткова розповіла про ДТП / Фото: instagram.com/kvittkova

Тож Даша закликає берегти себе та не сідати за кермо, якщо ви втомлені.

"Будь ласка, якщо ви відчуваєте, що ви втомлені – не сідайте за кермо. Будьте завжди обережні та бережіть своє життя", - додала блогерка.

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