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Даша Квіткова набила на тілі карту України

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Даша Квіткова набила на тілі карту України

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Відома українська блогерка Даша Квіткова вирішила наглядно показати свою любов до України.

Зокрема, знаменитість набила на своєму тілі декілька патріотичних татуювань.

Даша зробила на долоні скріпку, яка має вигляд серця. Майстер тату набив її у синьо-жовтих кольорах. Також у Квіткової на руці тепер красується зелено-бежевий колосок.

Нові тату Даші Квіткової / © instagram.com/kvittkova
Нові тату Даші Квіткової / Фото: instagram.com/kvittkova

Та це ще не все. Даша набила на тілі карту України.

"Зараз тату ще набряклі. Але коли зійде все, то взагалі буде пушка", - зазначила Даша.

Нові тату Даші Квіткової / © instagram.com/kvittkova
Нові тату Даші Квіткової / Фото: instagram.com/kvittkova

До слова, блогерка разом зі своїм чоловіком активно допомагає ЗСУ. Нещодавно подружжя переказало один млн гривень для української армії.

Зазначимо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україні багато знаменитостей показують відданість Батьківщині. Зокрема, б'ють патріотичні тату. Нещодавно Олена Мозгова набила на пів руки тату у вигляді квітів і тризуба з мечем.

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