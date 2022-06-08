Військовий експерт Олег Жданов розповів про російську загрозу для Одеси

Наразі для Одеси загрози від армії Російської Федерації немає.

Єдине, чому наразі може піддатися місто - це дистанційні ракетні удари. Саме їх окупанти час від часу завдають по території області.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов у ефірі "Україна24".

"Одесі нічого не загрожує щодо висадження десанту і проходження сухопутного угрупування. Сухопутне угрупування застрягло на кордоні Миколаївської і Херсонської областей. Там її блокують. Немає тенденцій до руху навіть у напрямку Миколаєва, не говорячи вже про Одесу", - розповів він.

Торкнувся фахівець і замінованого Чорного моря.

"Питання "зелених коридорів" для вивезення продовольства з одеських портів, чи з портів Одесткої та Миколаївської областей - не така вже й реалістична. Акваторію Чорного моря не ми мінували. Акваторію мінувала Російська Федерація. Для того, аби провести конвой з суднами і суховантажами, нам необхідно буде знищити міни на усій цій екваторії", - наголосив він.

За словами Жданова, цинізм росіян полягає в тому, що попри ніби-то згоду, вони наголошують: розмінування має проводити Україна.

Як повідомлялося, російська армія облаштовує позиції на острові Зміїний, аби убезпечити себе від атак з берега. Крім того, окупанти держави-терористки залишають у Чорному морі свої великі десантні кораблі.

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