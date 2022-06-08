Опублікована свіжа мапа бойових дій в Україні: яка ситуація на фронтах

Міноборони Великої Британії опублікувало 8 червня свіжу мапу бойових дій в Україні, яка свідчить, що ситуація на фронтах суттєво не змінилася.
Росія продовжує утримувати позиції та наступати на сході й півдні України.
Відповідна мапа опублікована в офіційному Twitter-акаунті.
Згідно з даними британського Міноборони, російські війська проводять наступальні дії в районі Ізюма Харківської області та в населених пунктах Донбасу. Найважчою в регіоні зараз є ситуація в Сєвєродонецьку, на Слов’янському та Бахмутському напрямках.
Водночас російські окупанти зосередили свої угруповання в Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях.
У відомстві зауважили, що українські війська ведуть успішні наступальні дії біля Харкова та поблизу Херсона.
The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.— Ministry of Defence (@DefenceHQ) June 8, 2022
The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 08 June 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/f5GsEUUvpp
#StandWithUkraine pic.twitter.com/PsapwKnqNk
Нагадаємо, 7 червня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив про відсутність загрози оточення українських військ в області.
Читайте також: