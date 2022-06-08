Опублікована свіжа мапа бойових дій в Україні: яка ситуація на фронтах

Опублікована свіжа мапа бойових дій в Україні: яка ситуація на фронтах

Міноборони Великої Британії опублікувало 8 червня свіжу мапу бойових дій в Україні, яка свідчить, що ситуація на фронтах суттєво не змінилася.

Росія продовжує утримувати позиції та наступати на сході й півдні України.

Відповідна мапа опублікована в офіційному Twitter-акаунті.

Згідно з даними британського Міноборони, російські війська проводять наступальні дії в районі Ізюма Харківської області та в населених пунктах Донбасу. Найважчою в регіоні зараз є ситуація в Сєвєродонецьку, на Слов’янському та Бахмутському напрямках.

Водночас російські окупанти зосередили свої угруповання в Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях.

У відомстві зауважили, що українські війська ведуть успішні наступальні дії біля Харкова та поблизу Херсона.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 08 June 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/f5GsEUUvpp



#StandWithUkraine pic.twitter.com/PsapwKnqNk — Ministry of Defence (@DefenceHQ) June 8, 2022

Нагадаємо, 7 червня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив про відсутність загрози оточення українських військ в області.

Найзапекліші бої зараз у Сєвєродонецьку - голова Луганської ОДА

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