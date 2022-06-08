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Опублікована свіжа мапа бойових дій в Україні: яка ситуація на фронтах

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Опублікована свіжа мапа бойових дій в Україні: яка ситуація на фронтах

Фото: ТСН.ua

Міноборони Великої Британії опублікувало 8 червня свіжу мапу бойових дій в Україні, яка свідчить, що ситуація на фронтах суттєво не змінилася.

Росія продовжує утримувати позиції та наступати на сході й півдні України.

Відповідна мапа опублікована в офіційному Twitter-акаунті.

Згідно з даними британського Міноборони, російські війська проводять наступальні дії в районі Ізюма Харківської області та в населених пунктах Донбасу. Найважчою в регіоні зараз є ситуація в Сєвєродонецьку, на Слов’янському та Бахмутському напрямках.

Водночас російські окупанти зосередили свої угруповання в Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях.

У відомстві зауважили, що українські війська ведуть успішні наступальні дії біля Харкова та поблизу Херсона.

Нагадаємо, 7 червня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив про відсутність загрози оточення українських військ в області.

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